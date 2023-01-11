Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: «Спартаку», «Зениту» и ЦСКА Дзюба не нужен, а в «Факел» он идти не хочет»

11 Января 2023 • 13:21 Комментировать (1)
Сочи
...
ЦСКА Москва
04.03 19:00

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о будущем 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы, который в настоящий момент находится без клуба.

По мнению Широкова, опытному форварду необходимо как можно скорее найти команду, поскольку длительный перерыв может негативным образом сказаться на игровой форме Дзюбы и уже не позволить ему вернуться на свой прежний уровень.

«В «Спартаке» не нужен, в «Зените» нет, ЦСКА нет. В «Факел», наверное, не хочет. Для Артёма не проблема уйти в команду ниже уровнем и там себя проявить. Для «Сочи», наверное, было б неплохо приобрести Артёма», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Напомним, нынешний сезон Дзюба начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», однако расторг своё соглашение в начале ноября прошлого года, проведя в составе этой команды всего пять встреч.  

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Факел Роман Широков Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
11 Января 2023 в 13:39
соглашаться надо было на понижение условий у бомжей, стал бы ветераном)
теперь даром никому не нужен!
глупый он был и глупым остался!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Января
14:43 · Россия. Премьер-лига
Чухлов: «Я и старых бразильцев «Зенита» ещё не всех выучил»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Данильянц отреагировал на отсутствие приглашения в штаб Бердыева в «Сочи»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Промес мог бы усилить «Зенит»
14:13 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Отлично отдохнул во время отпуска, набрался сил»
13:55 · Россия. Первая лига
Источник: Кузьмин может покинуть тренерский штаб «Рубина»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич: «Спартаку» по силам догнать «Зенит»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Зенит» стал бы чемпионом и без бразильцев» 1
13:21 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Спартаку», «Зениту» и ЦСКА Дзюба не нужен, а в «Факел» он идти не хочет» 1
13:01 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Слава богу, что УЕФА влепил нам санкции» 1
12:42 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Прудников — про Абаскаля: «Нужны победы, а всё остальное простится»
12:11 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Божович готов рассмотреть предложения не только из России»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал, в чём Сычевой превосходит Сергеева
11:36 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Соболев или Промес усилили бы «Зенит», но зачем они нам?» 1
11:17 · Россия. Премьер-лига
Леандро Фернандес: «Русские не заслуживают такого ужасного отношения»
Все новости
Рекомендуем