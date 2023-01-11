Широков: «Спартаку», «Зениту» и ЦСКА Дзюба не нужен, а в «Факел» он идти не хочет»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о будущем 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы, который в настоящий момент находится без клуба.

По мнению Широкова, опытному форварду необходимо как можно скорее найти команду, поскольку длительный перерыв может негативным образом сказаться на игровой форме Дзюбы и уже не позволить ему вернуться на свой прежний уровень.

«В «Спартаке» не нужен, в «Зените» нет, ЦСКА нет. В «Факел», наверное, не хочет. Для Артёма не проблема уйти в команду ниже уровнем и там себя проявить. Для «Сочи», наверное, было б неплохо приобрести Артёма», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Напомним, нынешний сезон Дзюба начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», однако расторг своё соглашение в начале ноября прошлого года, проведя в составе этой команды всего пять встреч.