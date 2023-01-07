Агапов: «Благодарен «Пари НН» за то, что поверили в меня»

В российском чемпионате случился достаточно заметный переход, защитник «Пари НН» Илья Агапов решил пойти на повышение и перебрался в ЦСКА - куда более статусный клуб высшей лиги. Агапов пояснил, что очень благодарен нижегородцам за то, что дали ему шанс вырасти в футбольном плане, он получил большое удовольствие от выступлений в Нижнем Новгороде.

- В Нижнем Новгороде я получил шанс проявить себя. Атмосфера в клубе и команде всегда была прекрасной. Благодарен товарищам по команде за то, что тепло приняли в коллектив, с вами было приятно вместе играть, - цитирует слова Агапова официальный сайт нижегородского клуба.