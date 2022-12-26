Григорян: «Назначение Бердыева пойдёт на пользу «Сочи»

Известный российский специалист Курбан Бердыев возвращается в российский футбол, он ответил согласием на предложение серебряного призера прошлого чемпионата России - «Сочи». Российский тренер Александр Григорян высоко ценит Бердыева как человека, искренне влюбленного в футбол. Он считает, что руководство «Сочи» поступило грамотно, назначив на эту должность именно его. К тому же, уверен Григорян, Бердыев постепенно смещается в сторону более зрелищного футбола.

- Думаю, это назначение пойдёт прежде всего на пользу «Сочи». Было видно, что он в последние годы, даже в РПЛ, пытается основательно отнестись к позиционной атаке. Его взгляды постепенно трансформировались в сторону атаки, в сторону высокого прессинга, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».