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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорян: «Назначение Бердыева пойдёт на пользу «Сочи»

26 Декабря 2022 • 10:23 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Известный российский специалист Курбан Бердыев возвращается в российский футбол, он ответил согласием на предложение серебряного призера прошлого чемпионата России - «Сочи». Российский тренер Александр Григорян высоко ценит Бердыева как человека, искренне влюбленного в футбол. Он считает, что руководство «Сочи» поступило грамотно, назначив на эту должность именно его. К тому же, уверен Григорян, Бердыев постепенно смещается в сторону более зрелищного футбола.

- Думаю, это назначение пойдёт прежде всего на пользу «Сочи». Было видно, что он в последние годы, даже в РПЛ, пытается основательно отнестись к позиционной атаке. Его взгляды постепенно трансформировались в сторону атаки, в сторону высокого прессинга, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Александр Григорян Сочи
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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