Агент: «Ангбан сконцентрирован на «Сочи» и не собирается покидать команду»

Дитмар Вендорфф, агент полузащитника «Сочи» Викторьена Ангбана высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, в настоящий момент 26-летний ивуариец продолжает восстанавливаться после травмы и не собирается переходить в другой клуб.

«Игрок сконцентрирован на выступлениях за «Сочи» и не собирается покидать команду. Тренерский штаб рассчитывает на Ангбана», — приводит слова Вендорффа Sport24.

Напомним, что Ангбан перешёл в «Сочи» летом 2021 года из «Меца». В нынешнем сезоне хавбек провёл в составе южан шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Действующий контракт Ангбана с «Сочи» рассчитан до лета текущего года. Портал Transfermarkt оценивает ивуарийца в 2,5 миллиона евро.