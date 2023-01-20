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В ЦСКА сообщили, что ведут переговоры о продаже Гайча

20 Января 2023 • 10:28 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян сообщил, что нападающий «армейцев» Адольфо Гайч может продолжить карьеру в Европе.

По словам руководителя, 23-летний аргентинец недоволен своим игровым временем в московской команде, поэтому клуб пошёл навстречу игроку и начал обсуждать варианты его возможной продажи.

«В декабре появились предложения от аргентинских клубов, но они нас не устроили финансово, и уже после Нового года мы начали переговоры с клубами из Европы», — приводит слова Мовсесьяна «Матч ТВ».

Напомним, Гайч перешёл в ЦСКА летом 2020 года из «Сан Лоренсо» за 8,5 миллионов евро. В общей сложности за «красно-синих» южноамериканский форвард провёл 30 матчей, отметившись в них тремя голами и тремя результативными передачами. Сейчас портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,8 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Андрей Мовсесьян Адольфо Гайч Трансферы футбола - зима 2023
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