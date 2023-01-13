Федотов рассказал о состоянии игроков ЦСКА после отпуска

Рулевой московских «армейцев» Владимир Федотов отчитался о физическом состоянии своих игроков, которые вышли из отпуска. Сейчас ЦСКА проводит зимний сбор в ОАЭ, куда отправились многие другие российские команды.

«Лишнего не привезли, всё в пределах нормы. Понятно, что рабочий тонус сложно поддерживать в отпуске. Но у них были задания, и все они с этими заданиями хорошо справились», - цитирует Федотова «Матч-ТВ».

Напомним, что на данный момент ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ с 29 очками, отставание от первого места – 13 очков.

В первом матче футбольной весны москвичи приедут в гости к бывшему клубу Федотова, с которым он попадал в еврокубки и становился серебряным призёром РПЛ – «Сочи».