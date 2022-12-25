Гаджиев: «Думаю, Бердыев справится с задачами, которые на него возложены»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, в настоящий момент занимающий должность президента махачкалинского «Динамо», высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

По мнению Гаджиева, 70-летнему специалисту предстоит проделать непростую работу, чтобы вернуть южан в группу лидеров российского чемпионата.

«Предстоит непростая работа с составом и подготовкой, чтобы подняться в турнирной таблице. Думаю, что Бердыев справится с задачами, которые возложены на него», — приводит слова Гаджиева «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков. Отметим, что по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России южане сумели выиграть серебряные медали. Тогда командой руководил нынешний главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.