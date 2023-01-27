Орещук считает, что Дзюба усилит игру ЦСКА при Федотове

Футбольный функционер и агент Роман Орещук прокомментировал слухи, которые связывают ныне безработного форварда Артёма Дзюбу с переходом в московский ЦСКА.

«Смотрел сегодня игру ЦСКА с «Партизаном»: Чалов в нападении выделяется, а Заболотный пока не попадет под стиль игры Федотова. Я полагаю, тренеру нужен столб на навесы, навалы, человек, умеющий играть ногами. Дзюба отлично подходит под это», - цитирует Орещука «Матч-ТВ».

Он добавил, что переход Дзюбы в ЦСКА был бы явным усилением, а то, что он раньше был форвардом «Спартака» - ничего не значит, ведь таких трансферов в истории российского футбола было уже немало.

Дзюба с ноября-месяца – безработный, последним его клубом был «Адана Демирспор» из турецкой Суперлиги.