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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «ФИФА иногда говорит одно, а делает другое»

27 Декабря 2022 • 00:02 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Российский тренер Александр Тарханов поделился мыслями о возможном переходе РФС из УЕФА в АФК. 

«Мы ещё не знаем, как будет осуществляться этот переход. Потому что ФИФА иногда говорит одно, а делает другое», - цитирует Тарханова Rusfootball.info.

Специалист добавил, что воспринимает переход в другую конфедерацию с небольшой тревожностью. Пока, по его мнению, не понятно, кто будет согласен играть с россиянами в новой конфедерации.

Завтра РФС на очередном заседании исполкома озвучит своё решение: оставаться в УЕФА или переходить в АФК. Отметим, ранее в сети появилась информация, что ФИФА не будет препятствовать участию российской команды в отборочных матчах на мундиаль 2026 года, если РФС перейдёт в АФК.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Тарханов
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