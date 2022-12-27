Тарханов: «ФИФА иногда говорит одно, а делает другое»

Российский тренер Александр Тарханов поделился мыслями о возможном переходе РФС из УЕФА в АФК.

«Мы ещё не знаем, как будет осуществляться этот переход. Потому что ФИФА иногда говорит одно, а делает другое», - цитирует Тарханова Rusfootball.info.

Специалист добавил, что воспринимает переход в другую конфедерацию с небольшой тревожностью. Пока, по его мнению, не понятно, кто будет согласен играть с россиянами в новой конфедерации.

Завтра РФС на очередном заседании исполкома озвучит своё решение: оставаться в УЕФА или переходить в АФК. Отметим, ранее в сети появилась информация, что ФИФА не будет препятствовать участию российской команды в отборочных матчах на мундиаль 2026 года, если РФС перейдёт в АФК.