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Агент: «Всё идёт к тому, что Мойзес останется в ЦСКА»

17 Января 2023 • 09:17 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника ЦСКА Мойзеса, высказался о будущем своего клиента в России. Напомним, сейчас 27-летний бразилец принадлежит «Интернасьоналу» и выступает за «армейцев» на правах аренды.

Агент сообщил, что Мойзеса всё устраивает в московском клубе и он готов остаться в ЦСКА по окончании арендного соглашения.

«Мойзес очень счастлив в ЦСКА, тенденция следующая — всё идёт к тому, что он останется в клубе», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне защитник провёл в составе «красно-синих» 18 матчей и отметился в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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