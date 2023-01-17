Агент: «Всё идёт к тому, что Мойзес останется в ЦСКА»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника ЦСКА Мойзеса, высказался о будущем своего клиента в России. Напомним, сейчас 27-летний бразилец принадлежит «Интернасьоналу» и выступает за «армейцев» на правах аренды.

Агент сообщил, что Мойзеса всё устраивает в московском клубе и он готов остаться в ЦСКА по окончании арендного соглашения.

«Мойзес очень счастлив в ЦСКА, тенденция следующая — всё идёт к тому, что он останется в клубе», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне защитник провёл в составе «красно-синих» 18 матчей и отметился в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 2,5 миллиона евро.