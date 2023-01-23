Бабаян — о Заболотном: «Сейчас он не похож на того Заболотного, которого видел я»

Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян, в настоящий момент возглавляющий «Астану», поделился мнением об игре нападающего «армейцев» Антона Заболотного.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард провёл в составе московской команды 15 матчей и отметился в них одной результативной передачей.

Бабаян признался, что сильно удивлён текущей формой Заболотного, так как считает, что футболист обладает необходимыми качествами для того, чтобы забивать больше голов.

«Это футболист, который хорошо играет вверху, который хорошо работает на стандартах. Не знаю, что случилось, но сейчас он не похож на того Заболотного, которого видел я», — приводит слова Бабаяна «Матч ТВ».

Действующий контракт Заболотного с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 1,2 миллиона евро.