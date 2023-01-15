Кучаев: «Очень рад, есть время подготовиться к возобновлению сезона»

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев признался, что очень рад окончанию каникул, так как он хочет получше подготовиться к возобновлению сезона, дела в котором у ЦСКА пока что идут не лучшим образом. По словам Кучаева, ему предстоит больше работы, чем остальным, так как он восстанавливался после последствий травмы, в отличие от других футболистов клуба.

- Нагрузки тяжелые. Была большая пауза, плюс до этого я не играл пару месяцев. Набирать сейчас не так просто, но сборы на то и сборы! Хорошо, что сборы длинные, есть время хорошо подготовить себя к сезону, - цитирует слова Кучаева официальный сайт ЦСКА.