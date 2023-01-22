Колосков назвал лучших иностранных тренеров в РПЛ

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о работе иностранных специалистов в Российской премьер-лиге.

«Все с именами, известны в Европе, но никто из иностранных тренеров так и не оставил яркого следа и наследия. Наиболее эффективно работал Хиддинк, но в сборной. Из клубных тренеров хорошо работали Шварц, Николич и Адвокат, но их работа не оставила неизгладимое впечатление», — заявил известный чиновник, чьи слова приводит «Чемпионат». По его мнению, иностранные специалисты не смогли оставить след в российском футболе, несмотря на большой опыт работы в клубах отечественного первенства.

Напомним, что в настоящий момент клубами Российской премьер-лиги руководит шесть иностранных тренеров.