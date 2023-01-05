Попов - о словах Канчельскиса о сборной: «Думаю, он чуть-чуть перегнул»

Бывший капитан пермского «Амкара» Алексей Попов отреагировал на сегодняшние слова Андрея Канчельскиса. Напомним, накануне бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» назвал результаты сборной России на домашнем мундиале купленными.

«Думаю, что он чуть-чуть перегнул. Канчельскис, как мне кажется, хотел лишь сказать, что нам повезло в том, как мы сыграли на домашнем мундиале», - цитирует Попова Betonmobile.ru.

Слова Канчельскиса возмутили большинство представителей российской футбольной общественности из тех, кто отреагировал на его высказывание.

«Но ведь в купленную победу над испанцами вряд ли кто-то поверит, так?», - уточнил Попов.

Ранее на резкие слова Канчельскиса ответил бывший игрок сборной России Александр Самедов.