Магнуссон считает, что после отъезда легионеров РПЛ стала слабее

Бывший защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился мнением о том, как отъезд легионеров повлиял на уровень РПЛ.

По мнению 29-летнего исландца, отъезд иностранных футболистов ослабил российский чемпионат.

«Я чувствовал, что лига стала слабее. Сейчас я смотрю матчи РПЛ и понимаю, что качество игры упало — не сильно, но я вижу разницу с прошлыми сезонами», — приводит слова Магнуссона «Чемпионат».

Напомним, Магнуссон выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год. В настоящий момент защитник представляет греческий «Панатинаикос».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «армейцы» расположились на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 29 очков.