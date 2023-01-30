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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Магнуссон считает, что после отъезда легионеров РПЛ стала слабее

30 Января 2023 • 14:35 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Бывший защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился мнением о том, как отъезд легионеров повлиял на уровень РПЛ.

По мнению 29-летнего исландца, отъезд иностранных футболистов ослабил российский чемпионат.

«Я чувствовал, что лига стала слабее. Сейчас я смотрю матчи РПЛ и понимаю, что качество игры упало — не сильно, но я вижу разницу с прошлыми сезонами», — приводит слова Магнуссона «Чемпионат».

Напомним, Магнуссон выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год. В настоящий момент защитник представляет греческий «Панатинаикос».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «армейцы» расположились на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 29 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Панатинаикос Хёрдур Магнуссон
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