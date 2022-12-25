Футбольный клуб «Сочи» на своём официальном сайте объявил о назначении Курбана Бердыева главным тренером команды. На этом посту 70-летний специалист сменил Вадима Гаранина, не проработавшего с южанами и одного полноценного сезона.

Бердыев известен по своей работе в «Ростове» и казанском «Рубине», с которым дважды выигрывал чемпионат России (в 2008 и 2009 годах). В текущем году он возглавлял иранский «Трактор», а до этого также работал в казахстанском «Кайрате».

После 17 туров РПЛ «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков. От тройки лидеров новая команда Бердыева отстаёт на 10 баллов.