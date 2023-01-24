Гаджиев: «Сложностей в Китае у Дзюбы возникнуть не должно»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, в настоящий момент занимающий пост президента махачкалинского «Динамо», высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в один из китайских клубов.

По мнению специалиста, 34-летний форвард соответствует уровню китайского чемпионата и способен там себя успешно проявить.

«Можно долго спорить об уровне местного чемпионата, но Дзюбе он явно по силам. Он соответствует всем требованиям, особых сложностей у него возникнуть не должно», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Напомним, что в ноябре Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и сейчас находится в поисках нового места работы. Ранее опытный нападающий также выступал за «Зенит», «Спартак», «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».