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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев: «Сложностей в Китае у Дзюбы возникнуть не должно»

24 Января 2023 • 13:15 Комментировать
Сочи
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04.03 19:00

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, в настоящий момент занимающий пост президента махачкалинского «Динамо», высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в один из китайских клубов.

По мнению специалиста, 34-летний форвард соответствует уровню китайского чемпионата и способен там себя успешно проявить.

«Можно долго спорить об уровне местного чемпионата, но Дзюбе он явно по силам. Он соответствует всем требованиям, особых сложностей у него возникнуть не должно», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Напомним, что в ноябре Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и сейчас находится в поисках нового места работы. Ранее опытный нападающий также выступал за «Зенит», «Спартак», «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Артём Дзюба
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