Гаджиев: «Матчи в РПЛ стали более эмоциональными и динамичными»

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» и пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев похвалил первую часть сезона в РПЛ.

«Мне кажется, что в отличие от двух предыдущих сезонов, матчи в РПЛ стали более эмоциональными и динамичными. Думаю, это плюс», - цитирует специалиста Vprognoze.ru.

Гаджиев добавил, что ждёт продолжения сезона в том же настрое, в котором и прошла летне-осенняя его часть.

Лидером РПЛ к зимнему перерыву стал петербургский «Зенит». У действующего чемпиона – 42 очка. На шесть очков от него отстаёт «Спартак» - 36 очков. На третьем месте разместился – «Ростов» Валерия Карпина, 35 очков.

Национальное футбольное первенство вернётся на стадионы России в первые выходные марта 2023 года.