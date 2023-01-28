Бывший вратарь «Сатурна» назвал Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ

Бывший вратарь «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински назвал лучшего легионера в истории РПЛ.

Голкипер выделил экс-нападающего ЦСКА и сборной Бразилии Вагнера Лава.

«Я могу оценивать только то время, когда я играл в России. Для меня Вагнер Лав — лучший легионер РПЛ», — цитирует Кински «Чемпионат».

Вагнер Лав защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также выступал за «красно-синих» в 2013 году. В общей сложности в составе «армейцев» бразильский форвард провёл 259 матчей, забив в них 124 гола и отдав 53 результативные передачи. Сейчас Вагнеру 38 лет и выступает он на родине за «Спорт Ресифи».