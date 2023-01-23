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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев — о Дзюбе: «Держать дорогой балласт не каждый хочет»

23 Января 2023 • 13:32 Комментировать
Сочи
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04.03 19:00

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о перспективах российского нападающего Артёма Дзюбы, который в настоящий момент находится без клуба.

Напомним, нынешний сезон Дзюба начинал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», однако в ноябре прошлого года расторг с ним соглашение и до сих пор находится в поисках нового места работы.

По мнению Губерниева, Дзюба просит слишком высокую зарплату, из-за чего многие клубы не хотят подписывать с ним соглашение.

«Может быть, Дзюба неинтересен российским клубам, потому что он просто очень сильно дорогой? Держать, так сказать, дорогой балласт не каждый хочет. Если так пойдёт дальше, то его вообще никто не возьмёт, кроме «Металлиста» из Королёва», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что интерес к 34-летнему Дзюбе проявляет «Торпедо», однако позже президент московского клуба Илья Геркус заявил, что вопрос по возможному переходу Дзюбы закрыт.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Дмитрий Губерниев Металлист Королев
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