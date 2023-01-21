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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин: «Если «армейцы» хотят соперничать с «Зенитом» за чемпионство, трансферы необходимы»

21 Января 2023 • 13:31 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин выразил мнение, что для борьбы за чемпионский титул с «Зенитом» московскому клубу необходимо покупать новых игроков.

«В ЦСКА нет тех позиций, которые на 100% укомплектованы, кроме вратарской, наверное. Нужно поднять уровень мастерства внутри команды», — цитирует Алдонина Metaratings.

После 17 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков. В последний раз «армейцы» выигрывали чемпионат России в 2016 году.

Свой следующий матч в рамках РПЛ ЦСКА проведёт 4 марта против «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Евгений Алдонин
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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