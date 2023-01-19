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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв прокомментировал победу ЦСКА над «Оренбургом»

19 Января 2023 • 23:08 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Ветеран московских «армейцев» Владимир Пономарёв прокомментировал победу «красно-синих» в сегодняшнем товарищеском спарринге против «Оренбурга». Напомним, единственный и победный гол в контрольной встрече забил полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

«Победа добавляет хорошие эмоции. А ещё самое важное, что команда не пропустила. А это значит, что оборона у неё работает хорошо», - цитирует Пономарёва Rusfootball.

Напомним, что в турнирной таблице РПЛ ЦСКА и «Оренбург» - соседи. Москвичи пятые с 29 баллами, а южноуральцы – седьмые, у них в активе 25 завоёванных очков. Не так давно в своей тренерской карьере наставник ЦСКА Владимир Федотов возглавлял «Оренбург».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
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