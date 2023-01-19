Пономарёв прокомментировал победу ЦСКА над «Оренбургом»

Ветеран московских «армейцев» Владимир Пономарёв прокомментировал победу «красно-синих» в сегодняшнем товарищеском спарринге против «Оренбурга». Напомним, единственный и победный гол в контрольной встрече забил полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

«Победа добавляет хорошие эмоции. А ещё самое важное, что команда не пропустила. А это значит, что оборона у неё работает хорошо», - цитирует Пономарёва Rusfootball.

Напомним, что в турнирной таблице РПЛ ЦСКА и «Оренбург» - соседи. Москвичи пятые с 29 баллами, а южноуральцы – седьмые, у них в активе 25 завоёванных очков. Не так давно в своей тренерской карьере наставник ЦСКА Владимир Федотов возглавлял «Оренбург».