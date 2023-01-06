Новоборанец ЦСКА Агапов попрощался с бывшим клубом

Новобранец московских «армейцев» Илья Агапов попрощался со своим бывшим клубом из Нижнего Новгорода.

«Я благодарен клубу «Пари НН» за то, что они поверили в меня. В этой команде у меня всё стало складываться в лучшую сторону», - цитирует защитника пресс-служба нижегородского клуба.

Он поблагодарил болельщиков нижегородцев и своих партнёров по команде, а также назвал переход в московский клуб ответственным шагом в карьере.

Ранее сообщалось, что 21-летний защитник перешёл в ЦСКА за 1,3 млн евро.

Перед второй частью РПЛ «армейцы» Москвы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидера на 13 баллов.