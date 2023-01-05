«Сочи» объявит тренерский штаб Бердыева до конца недели

Футбольный клуб «Сочи» назовёт тренерский штаб главного тренера команды Курбана Бердыева к концу текущей недели. Об этом сообщаетТАСС.

Напомним, сочинцы объявили о назначении Бердыева на пост главного тренера команды 25 декабря, но тренерский штаб известного специалиста до сих пор не сформирован.

«В ближайшее время все будет. Подождите пару-тройку дней - мы все объявим», - рассказал журналистам спортивный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

«Сочи» располагается в турнирной таблице чемпионата России на девятой строчке, у серебряного призёра прошлого сезона 25 очков. В первом матче весенней части РПЛ клуб встретится дома с московскими «армейцами».