Губерниев снова раскритиковал переход РФС в АФК

Российский комментатор Дмитрий Губерниев вновь высказался о возможном переходе в АФК.

«Это может быть ловушка. Не уверен, что после перехода в Азию у нас не возникнут новые препятствия. Давление на нас большое, как ни крути», - цитирует его «Матч-ТВ».

Губерниев пояснил, что после перехода РФС в АФК азиатские федерации футбола столкнутся с давлением со стороны США. И столь опрометчивый уход другую конфедерацию сможет обернуться ничем вместо желаемого участия в чемпионате мира и официальных матчах, так как в Азии против России могут восстать уже Япония и другие страны-участницы АФК.

Исполком РФС соберётся завтра, чтобы принять или отклонить решение о выходе из УЕФА и переходе в АФК.