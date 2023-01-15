Пономарёв скептически относится к возможному возвращению Марио Фернандеса в ЦСКА

Российский специалист Владимир Пономарев скептически относится к перспективе возвращения в московский ЦСКА Марио Фернандеса, который пока что решил поиграть в Бразилии, но обещал вернуться через год. Пономарев считает, что смысла ждать его нет, так как футболист, по его мнению, и раньше особой пользы не приносил, регулярно проваливая свои основные обязательства оборонца.

- Я не жду Марио Фернандеса в ЦСКА. Это нонсенс! Он и раньше не играл в обороне, точнее плохо. Игрок был свободным художником на поле. А кто будет отрабатывать в обороне? - цитирует слова Пономарева «РБ Спорт».