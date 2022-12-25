В ЦСКА рассказали, стоит ли ждать возвращения Фернандеса

Представитель московского ЦСКА Максим Головлёв высказался о том, стоит ли ждать возвращения защитника Марио Фернандеса в «армейский» клуб.

«Фернандес дал слово. Он сказал, что вернется в ЦСКА спустя годичную аренду. Этот год он готов вернуть клубу - подписать новый контракт на два года и закончить карьеру у нас», - поведал Головлёв на ютуб-канале московского клуба.

Напомним, что остаток нынешнего сезона Фернандес проведет в аренде за бразильский клуб «Интернасьонал».

32-летний латераль выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе сборной России натурализованный бразилец провел 33 поединка и забил пять голов.