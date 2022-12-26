Валерий Овчинников: «Бердыев захочет доказать, будет работать с яростью»

Возвращение Курбана Бердыева в российский футбол состоялось, отныне уважаемый в нашей стране специалист будет работать с «Сочи». Серебряный призер прошлого чемпионата переживает не лучшие времена, но Валерий Овчинников, известный российский специалист, в прошлом тренировавший нижегородский «Локомотив» (ныне «Пари НН)», считает, что Бердыев сможет переломить ситуацию.

- Я думаю, он будет с яростью работать. Из-за того, что его забыли, затерли, выкинули из футбольной жизни. Именно в России. Тем более «Сочи» — такой клуб, с которым можно что-то доказать, - цитирует слова Овчинникова «Рейтинг Букмекеров».