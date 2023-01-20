Чанов: «У ЦСКА есть аналог «спартаковского духа»

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о шансах «армейцев» стать победителями текущего розыгрыша РПЛ. Напомним, что после 17 туров «красно-синие» занимают пятую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

«Мы каждый год надеемся, что ЦСКА снова станет чемпионом. Сначала дают надежду, но потом чего-то не хватает. Мы не знаем через сколько лет ЦСКА станет чемпионом, главное, чтобы была задача и появились игроки», — приводит слова Чанова Legalbet.

Также специалист отметил дух ЦСКА, который можно сравнить со спартаковским. По мнению Чанова, именно благодаря ему московский клуб никогда не перестанет считаться топ-клубом.

Напомним, что в последний раз ЦСКА выигрывал чемпионат России в 2016 году, когда команду возглавлял известный тренер Леонид Слуцкий.