Генич прокомментировал возможный переход Дзюбы в ЦСКА

Знаменитый российский комментатор Константин Генич прокомментировал возможный переход в ЦСКА форварда Артёма Дзюбы, который в данный момент уже три месяца находится без работы. Ранее нападающего сватали в клубы со дна турнирной таблицы РПЛ, например, в «Торпедо», «Химки» и «Пари НН».

«Федотов мог бы с ним работать, он уважаемый и авторитетный тренер для Артёма. Верится в этот союз, однако настроение болельщиков иное — он играл за «Зенит», его хейтят», - цитирует Генича «Матч-ТВ».

Помимо «Зенита», Дзюба выступал за злейшего соперника ЦСКА – московский «Спартак».

Предполагается, что Дзюба может заменить в составе ЦСКА молодого аргентинского форварда Адольфо Гайча.