Клубы из РПЛ - Московский «Локомотив» и «Сочи» -могут арендовать запасного форварда леверкузенского «Байера» Сердара Азмуна. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.

Полагается, что «Локомотиву» остро необходим нападающий, но на полноценный трансфер «железнодорожники» пока не способны. А что касается «Сочи», то в составе южан Азмуна желает видеть его старый знакомый – главный тренер сочинцев Курбан Бердыев.

Немного о печальной статистике Азмуна в текущем сезоне: иранский форвард сыграл за «Байер» в 13 матчах во всех турнирах, но ни разу не забивал и отдал лишь два ассиста.

Ранее сообщалось об интересе к нападающему от «Марселя», а также обсуждаются слухи о его возвращении в петербургский «Зенит», где Азмун пока что провёл лучшие годы карьеры.