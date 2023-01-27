Пономарёв - о Дзюбе в ЦСКА: «Всё зависит от его физического состояния»

Ветеран «армейцев» Владимир Пономарёв прокомментировал потенциальный переход в ЦСКА форварда Артёма Дзюбы.

«Дело в том, что у нас в команде ярко выраженного форварда и нет в принципе. Подошел бы Дзюба ЦСКА? Всё зависит от того, в каком он физическом состоянии», - рассказал Пономарёв «Матч-ТВ».

К физическому состоянию Дзюбы действительно могут возникнуть вопросы, так как игрок без клуба уже почти три месяца – в начале ноября он покинул турецкий клуб «Адана Демирспор», за который играл с конца лета по конец октября прошлого года.

Слухи о том, что 34-летний нападающий, который ныне находится без работы, усилит московский клуб, начали появляться сегодня. Ранее Дзюбу связывали с почти оформленным переходом в нижегородский клуб «Пари НН».