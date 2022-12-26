Божович: «Я думаю, Бердыев может помочь Дзюбе»

Известный черногорский тренер Миодраг Божович считает, что бывшему нападающему сборной России Артёму Дзюбе следует перейти в «Сочи», который сейчас возглавляет известный специалист Курбан Бердыев.

По мнению Божовича, при Бердыеве Дзюба сможет ещё пару лет поиграть на хорошем уровне. Напомним, что в данный момент 34-летний форвард находится в статусе свободного агента, так как в начале ноября расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Бердыев — один из самых лучших российских тренеров. Я думаю, он может не просто помочь «Сочи», но и Артёму Дзюбе», — приводит слова Божовича Metaratings.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Адана Демирспор» пять матчей, отметившись в них одним забитым голом.