Джукич: «Хотелось бы работать в РПЛ, даже несмотря на возможный переход в АФК»

Известный тренер Мирослав Джукич высказался о своём возможном переезде в Россию.
Ранее сообщалось, что услуги сербского специалиста предлагались «Краснодару» и «Сочи».
По словам Джукича, сам он до сих пор не получил ни одного конкретного предложения, несмотря на имеющийся интерес со стороны российских клубов и его личное желание работать в нашей стране.
«Важно лишь то, что я ещё не подписал контракт ни с одной российской командой. Конечно, хотелось бы работать в РПЛ, даже несмотря на возможный переход в АФК», — приводит слова Джукича Sport24.
Джукич известен по своей работе в «Партизане», а также испанской «Валенсии». Последним клубом сербского тренера на сегодняшний день остаётся хихонский «Спортинг», который он покинул в 2020 году.
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