Джукич: «Хотелось бы работать в РПЛ, даже несмотря на возможный переход в АФК»

Известный тренер Мирослав Джукич высказался о своём возможном переезде в Россию.

Ранее сообщалось, что услуги сербского специалиста предлагались «Краснодару» и «Сочи».

По словам Джукича, сам он до сих пор не получил ни одного конкретного предложения, несмотря на имеющийся интерес со стороны российских клубов и его личное желание работать в нашей стране.

«Важно лишь то, что я ещё не подписал контракт ни с одной российской командой. Конечно, хотелось бы работать в РПЛ, даже несмотря на возможный переход в АФК», — приводит слова Джукича Sport24.

Джукич известен по своей работе в «Партизане», а также испанской «Валенсии». Последним клубом сербского тренера на сегодняшний день остаётся хихонский «Спортинг», который он покинул в 2020 году.