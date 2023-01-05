Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джукич: «Хотелось бы работать в РПЛ, даже несмотря на возможный переход в АФК»

05 Января 2023 • 11:31 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
1 3.05 X 3.85 2 2.15
04.03 19:00

Известный тренер Мирослав Джукич высказался о своём возможном переезде в Россию.

Ранее сообщалось, что услуги сербского специалиста предлагались «Краснодару» и «Сочи».

По словам Джукича, сам он до сих пор не получил ни одного конкретного предложения, несмотря на имеющийся интерес со стороны российских клубов и его личное желание работать в нашей стране.  

«Важно лишь то, что я ещё не подписал контракт ни с одной российской командой. Конечно, хотелось бы работать в РПЛ, даже несмотря на возможный переход в АФК», — приводит слова Джукича Sport24.

Джукич известен по своей работе в «Партизане», а также испанской «Валенсии». Последним клубом сербского тренера на сегодняшний день остаётся хихонский «Спортинг», который он покинул в 2020 году.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Джукич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
11:40 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал, хочет ли играть в Азии
11:35 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис досрочно назвал чемпиона РПЛ
11:31 · Россия. Премьер-лига
Джукич: «Хотелось бы работать в РПЛ, даже несмотря на возможный переход в АФК»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис рассказал, как относится к Черчесову
11:19 · Россия. Премьер-лига
Юран назвал три клуба, которые могут вылететь из РПЛ
11:11 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Уверен, что мы увидимся с Абаскалем в январе»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Ленини не покинет «Краснодар»
10:46 · Россия. Премьер-лига
Комппер покинул «Локомотив»
10:39 · Россия. Премьер-лига
Ле Таллек уходит из «Торпедо»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Каррера оценил вероятность перехода Захаряна в «Спартак»
10:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гранат назвал лучший матч 2022 года
10:23 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Меня расстроило то, как ушёл Ваноли»
10:10 · Россия. Премьер-лига
«Это просто дичь»: Губерниев отреагировал на извинения игроков сборной Эстонии за фото с Карпиным
10:03 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Если бы Федун был президентом РФС, наш футбол был в большей яме, чем сейчас»
09:16 · Россия. Премьер-лига
Тарпищев высказался о шансах «Спартака» опередить «Зенит»
Все новости
Рекомендуем