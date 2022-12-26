Непомнящий: «Дзюба ещё может приносить пользу»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о будущем 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы, вместе с которым ранее работал в клубе «Томь».

Напомним, что в настоящий момент Дзюба находится в статусе свободного агента, так как ещё в начале ноября он расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

Непомнящий не верит в то, что опытный футболист решится завершить карьеру. По мнению тренера, Дзюба ещё способен приносить пользу на футбольном поле.

«Думаю, что Дзюба — игрок первой восьмёрки РПЛ. Дзюба легко адаптируется в любой ситуации», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне нападающий провёл в составе «Адана Демирспор» пять матчей, отметившись в них одним забитым голом. Ранее сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляют «Урал», «Торпедо», итальянская «Венеция», а также кипрский клуб «Кармиотисса».