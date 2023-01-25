Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков: «Чемпионат Турции сильнее российского»

25 Января 2023 • 16:35 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
1 3.05 X 3.85 2 2.15
04.03 19:00

Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков сравнил чемпионаты Турции и России.

По мнению Дьякова, турецкая лига по уровню превосходит РПЛ, так как за последние годы чемпионат России стал заметно слабее.   

«Чемпионат Турции сильнее, чем наш. Если посмотреть объективно правде в глаза, то у нас сейчас только один «Зенит». Не надо обманывать самих себя», — цитирует Дьякова Legalbet.

Напомним, что ранее УЕФА отстранила российские клубы от участия во всех международных турнирах, поэтому сейчас наши команды имеют возможность бороться лишь за внутренние кубки.

На данный момент в чемпионате Турции выступают два российских футболиста — Магомед Оздоев («Фатих Карагюмрюк») и Фёдор Кудряшов («Антальяспор»).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Виталий Дьяков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Января
18:32 · Россия. Премьер-лига
Мантуан рассказал, чем отличаются сборы в России от сборов в Бразилии
18:25 · Россия. Премьер-лига
Молодой защитник Кирш забил в дебютном матче за «Зенит»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Гунько – про РПЛ: «Чемпионство будет решаться не очной встречей»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Мантуан: Гол в ворота ЦСКА — один из самых важных голов за всю карьеру, теперь хочу забить «Спартаку»
18:05 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «С удовольствием бы увидел Дзюбу в качестве футбольного эксперта»
17:54 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Я рад, что Салихова вспоминает и заботится обо мне»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Алдонин — о Кубке Легенд: Сборная России ориентирована на победу, но само участие всегда добавляет настроения
17:43 · Россия. Премьер-лига
Алдонин — о Кубке Легенд: «С радостью принимаю участие в таких турнирах»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Керк и Изидор не портили игру «Локомотива» эксклюзив
17:31 · Россия. Премьер-лига
Вера: В России прекрасные поля, в Аргентине похуже
17:27 · Россия. Премьер-лига
Кокорин: «Зенит» — лучший клуб России за последние десять лет»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Веретенников: «Сычевой и Промес продолжат выяснять отношения между собой за звание лучшего бомбардира»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: Тавареш — хорошее приобретение для «Спартака», но ему будет сложно привыкнуть к РПЛ
17:11 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Глушакову надо здесь и сейчас быть готовым ко всему и давать результат»
17:11 · Россия. Премьер-лига
Губерниев — о ситуации с Промесом: «Если «Спартак» ничего не смущает, то это их дело»
Все новости
Рекомендуем