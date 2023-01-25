Дьяков: «Чемпионат Турции сильнее российского»

Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков сравнил чемпионаты Турции и России.

По мнению Дьякова, турецкая лига по уровню превосходит РПЛ, так как за последние годы чемпионат России стал заметно слабее.

«Чемпионат Турции сильнее, чем наш. Если посмотреть объективно правде в глаза, то у нас сейчас только один «Зенит». Не надо обманывать самих себя», — цитирует Дьякова Legalbet.

Напомним, что ранее УЕФА отстранила российские клубы от участия во всех международных турнирах, поэтому сейчас наши команды имеют возможность бороться лишь за внутренние кубки.

На данный момент в чемпионате Турции выступают два российских футболиста — Магомед Оздоев («Фатих Карагюмрюк») и Фёдор Кудряшов («Антальяспор»).