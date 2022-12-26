Газзаев — о ЦСКА: «Лучше своих ребят выпускать, чем Медину и Карраскаля»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о колумбийце Хорхе Карраскале, а также парагвайце Хесусе Медине, которые в настоящий момент выступают за московский клуб.

По мнению специалиста, легионерам «красно-синих» далеко не всегда удаётся демонстрировать качественную игру.

«Один матч могут здорово провести, а потом два-три провалить. Как это возможно?! Мне кажется, лучше своих ребят выпускать, чем таких легионеров», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 24-летний Карраскаль провёл за ЦСКА 18 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач. На счету 25-летнего Медины шесть мячей и четыре ассиста в 16 встречах. Оба футболиста защищают цвета московского клуба с начала текущего года.