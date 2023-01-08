«Боеспособный коллектив» - Бердыев рассказал о своей первостепенной задаче

Возглавивший «Сочи» авторитетный в мире российского футбола наставник Курбан Бердыев рассказал о своей первостепенной на данный момент задаче. Бывший победитель российского чемпионата помнит о том, что в прошлом году «Сочи» взял серебряные медали, и хочет воссоздать тот коллектив.

- Прежде всего, надо создать тот боеспособный коллектив, который был у команды, когда она выиграла «серебро». Я ребятам сейчас сказал — на ту команду было приятно смотреть, как она играла и в обороне, и в атаке. Поэтому нам бы хотелось это вернуть, - написал специалист в телеграм-канале клуба.

Российский чемпионат возобновится в начале марта, сочинцам предстоит сыграть в восемнадцатом туре с ЦСКА.