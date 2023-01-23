Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафанов рассказал, звонили ли ему из «Сочи» после прихода Бердыева

23 Января 2023 • 10:06 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
1 3.05 X 3.85 2 2.15
04.03 19:00

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, звонили ли ему из «Сочи» после того, как эту команду возглавил Курбан Бердыев, вместе с которым Кафанов работал ранее.

Кафанов заявил, что очень рад возвращению Бердыева в РПЛ, вместе с тем отметив, что никто из «Сочи» по поводу возможной работы к нему не обращался.

«Из «Сочи» не звонили. Мой контракт с «Ростовом» действует до конца 2024 года. Пока буду нужен Валерию Карпину и «Ростову», работаю здесь», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

Напомним, что Бердыев возглавил «Сочи» в конце ноября прошлого года. Ранее он работал в таких командах, как «Рубин» и «Ростов». Вместе с казанцами специалист дважды выигрывал чемпионат России.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ сочинцы занимают девятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Курбан Бердыев Виталий Кафанов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Января
11:46 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» рассказали о ситуации с Рассказовым
11:43 · Россия. Премьер-лига
Кафанов сообщил, когда Никита Медведев вернётся после травмы
11:36 · Россия. Премьер-лига
Кафанов рассказал, сколько лет Песьяков способен провести на высоком уровне
11:27 · Россия. Первая лига
«Акрон» заинтересован в экс-нападающем «Ахмата» Понсе
11:17 · Россия. Премьер-лига
Кафанов не считает переход в «Байер» ошибкой Лунёва
10:47 · Россия. Премьер-лига
Кафанов назвал лучшего пенальтиста РПЛ
10:43 · Россия. Премьер-лига
Алип: «Я не думаю о критике, моё дело пахать и доказывать»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Алип: «Главная цель — ещё одно чемпионство с «Зенитом»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко заявил, что считает Хиддинка своим вторым отцом
10:18 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Для меня РПЛ — пятая лига мира»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Адвокат: «Прекрасно провёл время в России, я очень доволен, что меня считают лучшим»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Кафанов рассказал, звонили ли ему из «Сочи» после прихода Бердыева
10:00 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем Мойзеса в ЦСКА
09:53 · Россия. Премьер-лига
Агент назвал игроков «Зенита», которыми интересуются в Европе
09:49 · Россия. Премьер-лига
Рамирес: «Если «Краснодар» выиграет чемпионат, я завершу карьеру»
Все новости
Рекомендуем