Кафанов рассказал, звонили ли ему из «Сочи» после прихода Бердыева

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, звонили ли ему из «Сочи» после того, как эту команду возглавил Курбан Бердыев, вместе с которым Кафанов работал ранее.

Кафанов заявил, что очень рад возвращению Бердыева в РПЛ, вместе с тем отметив, что никто из «Сочи» по поводу возможной работы к нему не обращался.

«Из «Сочи» не звонили. Мой контракт с «Ростовом» действует до конца 2024 года. Пока буду нужен Валерию Карпину и «Ростову», работаю здесь», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

Напомним, что Бердыев возглавил «Сочи» в конце ноября прошлого года. Ранее он работал в таких командах, как «Рубин» и «Ростов». Вместе с казанцами специалист дважды выигрывал чемпионат России.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ сочинцы занимают девятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.