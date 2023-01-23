Первый тренер Марио Фернандеса: «Я уверен, что он всё ещё способен играть в Европе»

Маркос де Лима Ромеу, первый тренер экс-игрока столичного ЦСКА Марио Фернандеса, высказался о будущем бывшего защитника «армейцев».

«Я не просто думаю, а уверен, что Марио всё ещё способен играть в Европе. Фернандес — выдающийся футболист, это спортсмен, который умеет заботиться о себе», — заявил эксперт, чьи слова приводит издание«РБ Спорт». Среди главных качеств защитника Маркос выделил игровой интеллект и его технические данные. Тренер рассказал, что он рад возвращению Фернандеса в профессиональный футбол.

Напомним, что в конце прошлого сезона Марио приостановил карьеру, недавно заключив соглашение с «Интернасьоналом» до конца 2023 года. В футболке ЦСКА Фернандес провёл 328 игр, забив десять мячей и выиграв три золота Российской премьер-лиги.