Спортивный директор ЦСКА поделился планами Карраскаля

Спортивный директор столичного ЦСКА Андрей Мовсесьян поделился планами полузащитника команды Хорхе Карраскаля.

«Перед отпуском спрашивали у Карраскаля и его агента об их планах. Они сказали, что до лета планируют играть за ЦСКА и бороться за титул. А дальше уже, если возьмём титул, предложения примут», — заявил работник «армейцев» в интервью изданию Sport24. По его словам, клуб не получал предложений о покупке полузащитника, однако подтвердил интерес к персоне колумбийского игрока.

Напомним, что Карраскаль перешёл в ЦСКА в начале 2022 года, проведя в футболке москвичей 31 матч в рамках всех состязаний.