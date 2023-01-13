Центральный защитник московского «Спартака» Миха Мевля может вернуться в «Сочи». Об этом стало известно редакции портала Transfermarkt. Рыночная цена 32-летнего словенца составляет 600 тыс. евро.

Напомним, ранее в прессе появились новости о том, что Мевля может покинуть «красно-белых». А его контракт с москвичами рассчитан всего лишь до следующего лета. Да и в основе «Спартака» Мевля появляется редко – в этом сезоне он сыграл за клуб всего лишь в семи играх во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что защитник может уехать играть на родину. В «Сочи» Мевля выступал с 2019 по 2021 год и провёл за клуб порядка 50 матчей, забив четыре гола.