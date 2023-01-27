Зайнутдинов поделился впечатлениями от игры в центре оброны

Полузащитник-универсал московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поделился впечатлениями от первой половины сезона в РПЛ. Напомним, в летне-осенней части сезона он периодически мог сыграть третьего защитника в центре обороны «армейцев».

«В первой части сезона я играл в тройке центральных защитников, но после меня вернули на позицию латераля. Было много тактических нюансов, но мне помог тренерский штаб. Да и при игре в центре обороны плюс‑минус те же функции, больше ответственности в обороне», - цитирует игрока «Матч-ТВ».

Зайнутдинов добавил, что ему больше всего нравится играть в атаке.

«Когда играю левого латераля, тренеры одобряют, чтобы я шёл в атаку, даже требуют этого, ведь моё дело — выполнять свою работу», - говорит футболист.

Напомним, что ЦСКА идёт в чемпионате России на пятом месте, набрав 29 очков за 17 туров.