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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин: «Главная задача — вернуться в европейские реалии»

29 Января 2023 • 20:17 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
1 3.05 X 3.85 2 2.15
04.03 19:00

Бывший игрок российской национальной команды Евгений Алдонин высказался о возможном возвращении отечественного футбола в турниры под эгидой УЕФА.

«Главная задача — вернуться в европейские реалии. РФС эту позицию продвигает. Не в обиду Азии, но команды там менее конкурентоспособны, чем в Европе», — заявил победитель Кубка УЕФА - 2005 в интервью изданию«РБ Спорт». По мнению экс-полузащитника ЦСКА, важно поддерживать диалог с УЕФА, отметив, что любая отмена банов будет хорошим поступательным движением.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее обсуждался вариант с возможным переходом в Азиатскую конфедерацию футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Евгений Алдонин Переход РФС в АФК
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