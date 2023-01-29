Алдонин: «Главная задача — вернуться в европейские реалии»

Бывший игрок российской национальной команды Евгений Алдонин высказался о возможном возвращении отечественного футбола в турниры под эгидой УЕФА.

«Главная задача — вернуться в европейские реалии. РФС эту позицию продвигает. Не в обиду Азии, но команды там менее конкурентоспособны, чем в Европе», — заявил победитель Кубка УЕФА - 2005 в интервью изданию«РБ Спорт». По мнению экс-полузащитника ЦСКА, важно поддерживать диалог с УЕФА, отметив, что любая отмена банов будет хорошим поступательным движением.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее обсуждался вариант с возможным переходом в Азиатскую конфедерацию футбола.