Корнаухов: «Чалов и Заболотный более предпочтительны для тренерского штаба ЦСКА, нежели Гайч»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов высказался о возможном переходе нападающего «армейцев» Адольфо Гайча в «Верону».

По мнению эксперта, пока 23-летний аргентинец не может выиграть конкуренцию у своих партнёров по команде Фёдора Чалова и Антона Заболотного, поэтому он останется лишь в том случае, если будет необходим тренерскому штабу для ротации.

«Вопросы больше к Гайчу, почему он не выигрывает конкуренцию у других футболистов. Значит Чалов и Заболотный более предпочтительны для тренерского штаба, нежели Гайч», — приводит слова Корнаухова «РБ Спорт».

Гайч выступает за ЦСКА с 2020 года. С тех пор молодой аргентинец провёл в составе «красно-синих» 30 матчей, забив три гола и отдав три результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает южноамериканского форварда в 1,8 миллиона евро.