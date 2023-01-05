ЦСКА и «Пари НН» пришли к соглашению по переходу Агапова

Московские «армейцы» пришли к соглашению с клубом «Пари НН» по трансферу защитника Ильи Агапова, пишет у себя в Telegram-канале журналист Иван Карпов. Так, ЦСКА заплатит нижегородцам 100 млн за игрока, плюс отдаст в аренду молодого форварда Владислава Яковлева. Если Яковлев выступит удачно, то клуб из Нижнего Новгорода сможет выкупить игрока. А ещё московский клуб будет иметь первоочерёдное право обратного выкупа игрока.

В текущем сезоне 21-летний Агапов провёл за «Пари НН» 16 матчей во всех турнирах – в Кубке России и в РПЛ. 19-летний Яковлев провёл 14 матчей, в которых один раз отметился ассистом.