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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА и «Пари НН» пришли к соглашению по переходу Агапова

05 Января 2023 • 00:24 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
1 3.05 X 3.85 2 2.15
04.03 19:00

Московские «армейцы» пришли к соглашению с клубом «Пари НН» по трансферу защитника Ильи Агапова, пишет у себя в Telegram-канале журналист Иван Карпов. Так, ЦСКА заплатит нижегородцам 100 млн за игрока, плюс отдаст в аренду молодого форварда Владислава Яковлева. Если Яковлев выступит удачно, то клуб из Нижнего Новгорода сможет выкупить игрока. А ещё московский клуб будет иметь первоочерёдное право обратного выкупа игрока.

В текущем сезоне 21-летний Агапов провёл за «Пари НН» 16 матчей во всех турнирах – в Кубке России и в РПЛ. 19-летний Яковлев провёл 14 матчей, в которых один раз отметился ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владислав Яковлев Илья Агапов Пари НН Трансферы футбола - зима 2023
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