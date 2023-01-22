Агент Дивеева: «Европейские клубы всё ещё интересуются игроком»

Агент российского защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин подтвердил, что его клиентом всё ещё интересуются клубы из Европы.

«Периодически мне звонят представители клубов из Европы. И в клуб, похоже, тоже звонят, однако до конкретных предложений или даже переговоров пока не дошло. И хорошо, что за игроком следят, гораздо хуже, когда интереса нет совсем», - цитирует Ерёмина «Спорт-Экспресс».

У молодого защитника ЦСКА в текущем сезоне 12 выходов на поле, один гол и один ассист. Его стоимость на трансферном рынке, если верить авторитетному порталу Transfermarkt – 6 млн евро.