Данильянц отреагировал на отсутствие приглашения в штаб Бердыева в «Сочи»

Тренер Иван Данильянц, известный по работе в штабе Курбана Бердыева, высказался об отсутствии приглашения в «Сочи».

«Я убежден, что Курбан Бекиевич делает все, чтобы хорошо подготовить команду. Если он принял такое решение, значит, это правильное. Он человек грамотный и знает, что нужно делать. Я убежден, что это решение — правильное», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

По словам молдавского тренера, у него нет конфликта с Бердыевым, отметив готовность помогать новому штабу «Сочи». Данильянц также рассказал, что планирует отдохнуть из-за отсутствия работы.

Напомним, что в новый тренерский штаб клуба из столицы Олимпиады вошли Дмитрий Кириченко, Дмитрий Хохлов и Андрей Мацюра. Они будут помогать Курбану Бердыеву, возглавившему коллектив в декабре.