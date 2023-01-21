Колосков: «В УЕФА на контакт обязательно пойдут»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением о грядущей встрече делегаций РФС и УЕФА. Она состоится 24 января, на мероприятии поднимут вопрос о возвращении российских команд в официальные соревнования, в них они не участвуют почти год – с февраля прошлого года из-за внешнеполитических причин.

«Думаю, рабочая группа уже действует, а в УЕФА на контакт обязательно пойдут. Чем больше контактов между ними, тем лучше, будет понятнее, как действовать дальше», - цитирует Колоскова ТАСС.

Ранее ожиданиями от мероприятия поделился ветеран российского тренерского цеха Гаджи Гаджиев.