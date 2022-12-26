Канчельскис: «Хуже в Сочи при Бердыеве точно не станет»

Бывший российский полузащитник Андрей Канчельскис поделился прогнозами о делах в «Сочи» после прихода в клуб Курбана Бердыева.

«Посмотрим в конце сезона, получится ли у Бердыева. Хуже «Сочи» после его прихода точно не будет», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

О назначении Бердыева в «Сочи» официально стало известно в минувшие выходные, хотя разговоры об этом ходили ещё за месяц-два до этого. Сейчас южане занимают в РПЛ девятое место с 25 очками в копилке. Отметим, что в прошлом сезоне сочинцы взяли серебро РПЛ.

К своим обязанностям опытный тренер приступит с начала 2023 года.